Postavte si POWER LAN : HomePlug Adapter pro PowerLAN

* Základní Starter Kit obsahuje dva WodaPlug PowerLAN adaptáry, CD s drivery a utilitami.



* Pro instalaci nejsou třeba žádné další kabely. * Plug and Play instalace. Po přípojení do el. zásuvky můžete začít přenášet data.



* Přenosová rychlost až 14Mbps.



* Super compact design - velikost běžného el. adapteru!



* Přenos až na vzdálenost 200m !



* Maximální bezpečnost via DESpro encryption.



* Podporuje Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP, Linux®, MAC OS X a jiné TCP/IP operační systémy!





Dva kusy ethernetových adaptérů pro rozvod PC sítě a Internetu po elektrické síti.Použitá technologie a chipset umožňuje jako jediná přechod signálu přes elektrické hodiny a jističe, není nutné použít tzv. brindging.Protože elektrické zásuvky jsou umístěné na téměř každém zdi domu, jsou logickou volbou pro datový spoj. Třebaže nějaké novější domy jsou postaveny "network ready" s kategorií 5 instalace vedení, pravděpodobně budou mít místnosti nebo zdi bez dosažitelné eth přípojky. WodaPlug PowerLAN technologie také vyloučí některé problémy s bezdrátovým připojením do sítě. WodaPlug PowerLAN technologie nezpůsobuje interferenci pro další technologie. WodaPlug PowerLAN je technologicky slučitelná s dalšími technologiemi (telefonní linka, ADSL, WIFI).WodaPlug PowerLAN adaptér může teoreticky operovat na 253 adresách. Reálně by víc než deset zařízení nemělo přenášet data zároveň.Datové rychlosti přenosu signálu jsou tak vysoko, jako konvenční DSL spojení.Šířka pásma A100-E WodaPlug PowerLAN adapter závisí na interferencích vaší elektrické kabeláže a kvality elektrického zařízení. To je v rozsahu od 5 MBit pro 14 MBit ( konvenční DSL spojení má 0.768 MBit download a 0.128 MBit upload poměr).WodaPlug PowerLAN technologie užívá vedení elektrické sítě, již existující uvnitř zdí k přenášení dat z počítače k počítači.WodaPlug PowerLAN technologie přizpůsobí data počítače a umožní jim užívaní energetické sítě jako prostředku k přenosu dat z bodu k bodu. Při používání této technologie, mají dva čí více počítačů VPN spojení.d