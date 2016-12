Bojíte se o data?

Je velmi mnoho příčin, které mohly motivovat hackera k průniku do vaší sítě. Průmyslová špionáž je hlavním důvodem.Zaručený způsob jak eliminovat takové riziko neexistuje, klíčem je pouze minimalizovat riziko na přijatelnou míru. Je potřebné vyvinout bezpečnostní praktiky, které bodou budou uplatněny vůči všem osobám s přístupem k citlivým informacím.A nejen to, Administrátoři sítí musí být stále ve střehu, musí monitorovat každý počítač na síti, jinak mohou očekávat, že se stanou další obětí.SILNOU ZBRANÍ jsou PREVENTIVNÍ PENETRAČNÍ TESTY SERVERŮ.Bez ohledu na to, kdo hackoval a proč, incident by měl sloužit jako připomenutí, že libovolná skupina, pokud má dostatek prostředků, času a peněz, může napadnout téměř každý počítačový systém.Dobrý bezpečnostní program musí splňovat požadavky a procedury pro kontrolu jeho uplatňování jednotlivými zaměstnanci. Rychlá detekce a reakce na porušení bezpečnostní politiky, ať už jde o úmysl nebo ne, zredukuje zbytečné ohrožení.Ochrana hodnotných informací, jako jsou zdrojové kódy, vyžaduje řešení složeného z fyzických, technických a personálních ohrožení. Každý bezpečnostní analytik zná důležitost důkladného hodnocení bezpečnostních rizik vedoucího k odhalení zranitelnosti a implementaci cenově přijatelných protiopatření.