Nastavení ANONYMNÍ PROXY (squidu) by networ

Nastavení ANONYMNÍ PROXY (squidu). Standardní konfigurace squidu nemá aktivovanou podporu anonymity. Následující změny v konfiguraci squidu omezí množství informací které o nás squid předává dál na rozumnou úroveň. Zakážeme posílání FROM - tedy adresy zdroje a pár dalších více či méně citlivých údajů…. poedituj /etc/squid.conf # forwarded_for off header_access From deny all header_access Referer deny all header_access Server deny all header_access User-Agent deny all header_access WWW-Authenticate deny all header_access Link deny all # Změny lze zjistit při použití nějakého anon-checkeru… Squid jako redirektor reklamy Dle dokumentace na www.squid-cache.org obsahuje http proxy server squid možnost \"redirektovat\" = přesměrovat prohlížeč na jinou adresu, než si vyžádal, na základě určitých pravidel. Toho lze využít pro filtrování obsahu (například reklamy). Konfigurace probíhá v několika krocích: 1. Vytvoření seznamu serverů, které budou přesměrovány, nazvěme tento soubor například /etc/squid/advert.conf. Soubor obsahuje pod sebou servery, které chceme přesměrovávat (seznam získáme zkoumáním zdrojových kódů stránek, popřípadě sledováním toku na proxy). Dejme tomu, že soubor obsahuje www.server1.cz ad.server2.cz ban.server3.cz 2. do /etc/squid/squid.conf zapíšeme novou acl položku (access control list). acl reklama dstdomain \"/etc/squid/advert.conf\" a vytvoříme pravidlo pro přesměrování: redirector_access allow reklama redirector_access deny all Pak budou dotazy na servery, jejichž doména odpovídá obsahu v souboru advert.conf přesměrovány na redirektor. Redirektor je vlastně program (popsaný dále), jenž je specifikován v konfiguračním souboru squidu takto: redirect_program /usr/local/bin/easy_redirector 3. V dokumentaci je uvedeno, že redirektor má následující vlastnosti: Program čte standartní vstup řádek po řádku. Každý řádek je jedna adresa (URL). Dle uvážení program změní adresu na novou a tu pak vypíše na standartní výstup (včetně odřádkování) a čeká na další vstup. Protože všechnu reklamu chceme zpravidla směrovat na jednu adresu (například jednobodový průhledný png soubor), bude náš program jednoduchý: #include #define REDIR_URL \"http://intranet.server.cz/redirect_obr.png\" #define LBUF_SIZE 1000 int main(int argc, char *argv[]) { char buf[LBUF_SIZE]; while(fgets(buf,sizeof(buf),stdin)){ fprintf(stdout,\"%s\

\",REDIR_URL); fflush(stdout); } } V programu změnte REDIR_URL na Vámi požadovanou adresu, uložte jako main.c a zkompilujte: gcc -O2 main.c -o easy_redirector Vznikne spustitelný soubor easy_redirector, který úmístěte podle konfigurace uvedené ve squid.conf (v mém případě v /usr/local/bin) 4. restartujte squid killall -HUP squid 5. ověřte, že jakýkoliv odkaz na server, jehož doména je uvedena v advert.conf je přesměrován na prázdný obrázek.

Líbil se vám článek? Tento článek ještě nebyl hodnocen.

Komentáře