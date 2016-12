Do dvou let datový kolaps

Firmám a domácnostem může hrozit datový kolaps. Počet celosvětově uchovávaných dat se má během pěti let, tedy do roku 2010, zvýšit šestkrát - na 966 miliard gigabytů. To je osmnáctkrát více než obsah všech knih, co byly kdy napsány.

Průměrný uživatel vyprodukuje za rok minimálně 40 GB dat. Ta zahrnují nejčastěji textové dokumenty, e-maily, fotografie a videonahrávky.

Zvětšující se tempo, kterým data na firemních domácích discích přibývají může znamenat reálnou hrozbu, že potřebná data se stanou dostupná.

"Z naší analýzy vyplývá, že až na výjimky z řad větších firem málokterá firma či jednotlivec řeší ukládání a archivaci dat. Je proto jen otázkou času, kdy dojde ke kolapsu," uvedl expert EMC Jan Teuschel.

Líbil se vám článek? 5 (1x hodnoceno)

Komentáře