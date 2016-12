Hackera bych nezaměstnal

Ten na otázku Zaměstnal byste hackera? prohlásil:

Kdo si zkusil policejní práci, tak ví, že to není možné. Ti lidé se do určité míry dají převychovat, ale udělat kozla zahradníkem nechceme. To nejde. Jestli jednou pochybili, tak není nikdy jistota, že to neudělají podruhé.

Zajímavé, že ve světě mají na to jiný názor. Že by naše policie věděla o hackerování více než hackeři?



