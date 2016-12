OpISIS

Prohlášení hacktivistické skupiny zní zhruba takto:

My Anonymous zdravíme občany světa.

Operace ISIS pokračuje:

Nejprve je potřeba vyjasnit pár věcí.

Jsme: muslimové, křesťané, židé .

Jsme hackeři, crackeři, hacktivisti, sniffeři, agenti, špióni, nebo jen kluci od vedle.

Jsme studenti, admini, dělníci, úředníci, nezaměstnaní, bohatí, chudí, jsme mladí, nebo staří, homo i hetero.

Nosíme smartwear nebo koberce, jsme požitkáři i asketové, zhulenci i aktivisté.

Pocházíme ze všech režimů, zemí, náboženství a ras.

UNITED AS ONE, DIVIDED BY ZERO .

Jsme Anonymous.

Pamatujte, ... Teroristi, kteří si říkají Islámský stát, (ISIS), NEJSOU muslimové !

-ISIS; Budeme vás lovit, vaše stránky, účty, e-maily, budou odkryty.

Od této chvíle už pro vás internet není bezpečné místo.

Vy jste virus, a my jsme lék .

Internet patří nám .

My jsme Anonymous, jsme legie, nevzdáme se, nezapomenem.

Očekávejte nás.

Dále následuje seznam několika stovek účtů které byly zablokovány, u některých je uveden počet sledujícich v řádech tisícu.

O efektivitě takového činu by se dalo jistě diskutovat. Je zřejmé, že si majitelé zablokovaných nebo smazaných účtů mohou vytvořit (a jistě vytvoří ) účty nové, nicméně obnovení sítě sledujících je akce časově náročná.

Na první pohled se tedy zdá, že se Anonymous podařilo uštědřit ISIS citelný zásah, a vše je v pořádku.

Problém se objeví poodstopíme-li o pár kroků a podíváme se na celou záležitost s nadhledem.

Moderní boj s terorizmem leží zejména na bedrech informačních služeb. Úspěch či neůspěch této agentůry je potom přímo úměrný tomu, jak efektivně dokáže získávat a analyzovat informace

. …no a ze zablokovaného účtu už žádné informace nedostanete.

