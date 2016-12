Přechod z Windows Vista zdarma

Po oficiálním představení betaverze operačního systému Windows 7, unikly z Microsoftu informace o možnostech instalace nového systému. V těch se hovoří o tom, že upgrade z Vist na Windows 7 by mohl být zadarmo. V minulosti se za přechod vždy platilo. <p>

Přejít bezplatně by mělo jít od 1. července 2009. Upgradovat systém by měli mít právo zákazníci, kteří si až do tohoto data koupí PC s přeinstalovanou verzí Vist v OEM edici. <p>

Verze Vista Home Basic, která je dodávána s nejlevnějšími počítačovými sestavami a notebooky se tato možnost netýká. <p>

Verzi Windows 7, která je volně stažitelná na webu Microsoftu, představil ve čtvrtek na výstavě spotřební elektroniky Consumer Electronics Show (CES 2009) Steve Ballmer.

