Vše přes internet

Líbil se vám článek? Tento článek ještě nebyl hodnocen.

Komentáře

Heslem letošního veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas by mohlo být. "Během dvou let se devadesát procent všech našich výrobků připojí k internetu," řekl na veletrhu ředitelHoward Stringer. Byla představena nová série elektroniky pro auta. Změnil se však přístup firem. Těm už tolik tak nejde o technologie, jako o služby, které mohou jejich produkty poskytovat. Například televize se proměňují ve velké internetové prohlížeče. Také výrobci mobilních telefonů se soustřeďují více na stahování map nebo hudby do svých přístrojů. Ovšem k vůli finanční krizi poklesl počet vystovavatelů, takže moc předváděček letos ve Vegas nebylo.