Investice do IT stále menší

Nárůst investic do výpočetní techniky se v příštích letech poněkud zbrzdí, přičemž Česká republika má stále v této oblasti co dohánět. Ještě loni byl u nás nákup hardware, software a IT služeb o objemu 4,69 dolarů, resp. 80 miliard korun. Znamenalo to nárust 20 %. Do dalších let se očekává zmenšení tohoto nárůstu na asi 8,8 %. Firmy jsou totiž základními systémy již vybaveny a počítají jen s rozvojem pokročilých řešení.

autor: # reboot

Líbil se vám článek? Tento článek ještě nebyl hodnocen.

Komentáře