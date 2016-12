Pochodeň 2003

Zdeněk Adamec byl student z Humpolce, který se ve svých 19 letech ve čtvrtek 6. března 2003, kolem půl osmé ráno, upálil v Praze na Václavském náměstí na terase Národního muzea, hořící tělo dopadlo k památníku Jana Palacha. Přestože Adamcův osobnostní profil neodpovídal idealistické představě bojovníka za pravdu a za lepší společnost, zanechal pamflet nazvaný AKCE POCHODEŇ 2003 v němž se Adamec hlásí k sebevraždám Jana Palacha a Jana Zajíce. V médiích i veřejností byl s několika následujícími případy sebevražd spojován do jedné vlny vyvolané POCHODNÍ, o které mnozí hovořili jako o ZŘETELNÉM důkazu špatného stavu společnosti, s čímž jiní, například bývalý prezident republiky Václav Klaus, (který složil den poté prezidentský slib), veřejně polemizovali. (zkrácený text, originál prohlášení je zde http://pochoden2003.nazory.cz/ ) Akce pochodeň 2003 Vážení obyvatelé celého světa! Akce nazvaná Pochodeň 2003 je pokračováním protestů proti zlu které je všeobecně tolerováno po celém světe. První vlnu protestů začal Jan Palach který se upálil někdy v roce 1968 na protest proti tehdejšímu komunistickému režimu. Brzy po ním se upálil Evžen Plocek, Jan Zajíc a další hrdinové. Podívejte se na stránky http://www.totalita.cz kde to najdete. Ani po revoluci v 17. listopadu 1989 jsme si příliš nepomohli. Jistě už můžeme svobodně hlásat že ten nebo onen politik se nám nelíbí atd. aniž by nám hrozila práce v uranových dolech, ve školách již není nejdůležitější k zahájení výuky fotka Lenina ani do našich dětí nikdo nevtlouká žádnou propagandu atd. Ale bohužel se objevili jiné věci. Takzvaná demokracie kterou jsme si vybojovali vlastně demokracií v pravém slova smyslu není. Je to jen vláda úředníků, peněz a dalších mocipánů kteří šlapou po obyčejných lidech. Celý svět je již ovládnut penězi a zkažen. Na záchranu není pozdě ale pokud budeme takto pokračovat dále tak se buď všichni udusíme ve znečištěném vzduchu nebo povraždíme při válce. Možná jste četli v novinách, viděli v televizi co se dnes děje. Každý týden vražda, střílí se už i ve školách. A kdo za to může? My všichni, ano my všichni kdo na to nečině přihlížíme, nebo si říkáme to se nás netýká atd. Je tomu asi rok co se střílelo ve školách. Nikdo proti tomu nic neudělal. Stále každý den usedáme k televizi, to jest Satanův vynález pokud to tak nazvu. Koukáme se na krvavé filmy, dovolujeme aby se na to dívaly i naše děti(v mnohých rodinách vychovává děti spíše televize než rodiče) co tedy můžeme čekat? V zdánlivě nevinném kresleném filmu Tom a Jerry je víc násilí než v kdejakém jiném filmu. A co třeba trochu ekologie? Každou sekundou do atmosféry a řek vypouštíme tuny odpadu a my jen přihlížíme. Výfukové plyny z aut pomalu otravují celou Zemi. A co proti tomu? Třeba přestat jezdit autem? To asi těžko. A proč už alespoň nemají všechna auta povinně katalyzátory? A jak dlouho trvalo prosazení mezinárodního nařízení o zákazu používání freonů. A proč zákazy? To potřebujeme nad sebou mít policajta který by na nás dohlížel? Proč jsou potřeba zákony? To si každý člověk nemůže sám uvědomit co smí a co nesmí? Jak je vidět jsme civilizace nevyspělá a máme se co učit. Lidstvo se musí učit z chyb ale problém je že některé chyby uděláte jen jednou. Copak jsme civilizace sebevrahů? Ne spíš se hodí heslo Teď my a po nás potopa. Za sto let už budeme chodit v plynových maskách pokud to takhle bude pokračovat dále. Na Zemi žije přes 2 miliardy lidí. A všichni si pod sebou podřezávají větev. Civilizace spěje k sebezničení. Viděli jste už někdy skládky odpadků v Americe? Nekonečné hory svinstva. A všichni každý den děláme to samé: přijdeme z práce domů a rovnou k televizi. Když mi to všechno dochází tak musím říci jediné: nezmění li se lidstvo radikálně během několika desítek let celá tato civilizace zanikne ve špíně nebo ve válkách. Celé lidstvo je ovládnuté Satanem. To je jako z hororu! Jenže je to skutečnost. A co války? Neustálé testy jaderných zbraní, pořád vymýšlíme nové prostředky jak se navzájem zabíjet. Lidé by se měli sjednotit a ne bojovat proti sobě. A jak bude vypadat budoucnost? Zřejmě po velké energetické krizi když dojde ropa vypukne několik válek o její zbytky. To už je tady. Proč si myslíte že Američani útočeji na Irák? Bojeji se druhého Usámy? To ne, to jen lid který je ovlivňován médii a vádou to je jen záminka. Irák má ropu a Američáni jí chtěji, to je ten důvod. Korea má jaderný zbraně a Ameriku to příliš nevzrušuje. A co bude potom? Většina lidí začne umírat, kvalita života půjde dolů, jen pár lidí bude bydlet v palácích, moderních domech, vše na úkor obyčejných lidí. To je tedy naše budoucnost, můžeme ji změnit ale nic pro to neděláme. Tuto akci také možná přijmete jako informaci a další den budete pokračovat ve svém obvyklém životě. Jak vypadají mezilidské vztahy? Podívejte se všude kolem. Lidi se k sobě chovaji hrozně. Neustálé násilí, skoro každý týden vražda, všude po velkých městech světa se váleji bezdomovci, řada z nich za to ani nemůže. Po ulicích se potulují narkomani, na úřadech úplatky, a co k tomu přispívá? To jak vychováváme své děti. Posadíme je k televizi a je o vše postaráno. Jak jednoduché. To se pak není čemu divit když již desetileté děti vraždí(minulej rok v Americe) podle krvavých filmů. Co je lidstvu platno že tu nikdo není věčně když ho po smrti nahradí ještě horší lidé. V našich školách již bují šikana, každý kdo chce patřit mezi ty lepší musí vyzkoušet nějaké drogy, již patnáctileté děti chodí rovnou ze školy do hospody kde se někdy tak opijí jak by si to nedovolili ani dospělí lidé. Drogy, násilí, peníze a moc. To jsou hlavní hesla této civilizace. A když máte náhodou nějaký problém všichni se proti vám obrátěji jako vosy. Lidem dělá velké potěšení dívat se na bolest druhých. Je snadné někomu ublížit ale už vůbec není snadné někomu pomoct. To dá práci, a to mi přece nechceme, co bychom za to měli. dobrým krokem k řešení by bylo zavedení totální demokracie.... Co jsem se rozhodl udělat a proč Jsem další oběť takzvaného demokratického systému kde ale nerozhodují lidé avšak peníze a moc. Po celý svůj život jsem se setkával s problémy které jsem asi nedovedl řešit. Jenže bylo jich nějak moc. Už nemohu dál. Ostatní si z ničeho nic nedělají, nikoho nic nezajímá. Je to hrůza. Lidé mají radost z utrpení druhých. Vše skončilo rokem 2002-2003 kdy mě dokonce jakási teroristická organizace dokonce využila k vytvoření svých WWW stránek(protože je je umím programovat v (X)HTML nebo PHP) bohužel oni jsou z toho asi venku a měli ty chytře vymyšlené protože případné pátrání po nich musí nutně skončit u mého počítače doma. Nevím ale mám pocit že jsem byl něčím ovládán a když jsem se probudil bylo již pozdě. Celý svůj život jsem měl plný neúspěchů. Po celý svůj život jsem měl s touto společností problémy, mám pocit že nepatřím do této doby. Protože jsem Jako další oběť Systému jsem se rozhodl že moje utrpení musí skončit navždy. Ale ne někde v ústraní ale na veřejnosti. Ať už má na tom podíl kdokoliv Satan, špatná doba - to je jedno, chci aby se lidé nad sebou zamysleli a snažili se zmírnit zlo které každý den páchají. A to lze udělat jen jediným způsobem. Více o mě se již dozvíte ze stránek novin. Prosím neudělejte ze mě blázna. (zkrácený text, originál zde http://pochoden2003.nazory.cz/ )